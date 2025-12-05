Защитник «ПСЖ» Лукас Бералдо может быть продан зимой, но предпочитает остаться — Конур

Центральный защитник французского клуба «ПСЖ» Лукас Бералдо является одним из кандидатов на продажу в предстоящее зимнее трансферное окно. Сообщения о возможном уходе бразильского футболиста появлялись неоднократно в течение текущего сезона. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

Руководство парижского коллектива не считает 22-летнего игрока неприкасаемым. Интерес к Бералдо проявляют два крупных бразильских клуба — «Фламенго» и «Палмейрас». Несмотря на заинтересованность команд из родной страны, сам футболист не выражает желания возвращаться на родину.

Бералдо хочет остаться в столице Франции и продолжить борьбу за место в основном составе «ПСЖ».

Трансферная стоимость Лукаса Бералдо, по оценкам портала Transfermarkt, составляет € 25 млн.