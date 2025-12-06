Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эти фотографии мы могли бы загрузить на четыре часа раньше». «Акрон» прилетел в Петербург

«Эти фотографии мы могли бы загрузить на четыре часа раньше». «Акрон» прилетел в Петербург
Комментарии

Пресс-служба «Акрона» в телеграм-канале проинформировала о прилёте тольяттинской команды в Санкт-Петербург, где в субботу, 6 декабря, она встретится с местным «Зенитом» в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что «Акрон» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом» — Red Wings использовала чартер команды для другого задержанного регулярного рейса.

«Эти фотографии мы могли бы загрузить на четыре часа раньше», — написано в телеграм-канале тольяттинского клуба.

Фото: Пресс-служба ФК «Акрон»

Фото: Пресс-служба ФК «Акрон»

Матч между командами пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Акрон» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android