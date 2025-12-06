«Эти фотографии мы могли бы загрузить на четыре часа раньше». «Акрон» прилетел в Петербург

Пресс-служба «Акрона» в телеграм-канале проинформировала о прилёте тольяттинской команды в Санкт-Петербург, где в субботу, 6 декабря, она встретится с местным «Зенитом» в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что «Акрон» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом» — Red Wings использовала чартер команды для другого задержанного регулярного рейса.

«Эти фотографии мы могли бы загрузить на четыре часа раньше», — написано в телеграм-канале тольяттинского клуба.

Фото: Пресс-служба ФК «Акрон»

Фото: Пресс-служба ФК «Акрон»

Матч между командами пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

Самые титулованные футбольные клубы России: