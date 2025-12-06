«Группы смерти» не существует». Тренер сборной Испании — о жеребьёвке ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал итоги жеребьёвки чемпионата мира 2026 года.

«Люди думают, что есть лёгкие группы, но на самом деле уровень очень схожий. «Группы смерти» не существует. Это будет исторический чемпионат мира, потому что здесь исключительный уровень всех участников. Такие матчи заставляют играть на пределе своих возможностей», — приводит слова де ла Фуэнте AP News.

Испания попала в группу Н, где ей предстоит встретиться со сборными Уругвая, Саудовской Аравии и Кабо-Верде.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. В турнире примут участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).