Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Группы смерти» не существует». Тренер сборной Испании — о жеребьёвке ЧМ-2026

«Группы смерти» не существует». Тренер сборной Испании — о жеребьёвке ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал итоги жеребьёвки чемпионата мира 2026 года.

«Люди думают, что есть лёгкие группы, но на самом деле уровень очень схожий. «Группы смерти» не существует. Это будет исторический чемпионат мира, потому что здесь исключительный уровень всех участников. Такие матчи заставляют играть на пределе своих возможностей», — приводит слова де ла Фуэнте AP News.

Испания попала в группу Н, где ей предстоит встретиться со сборными Уругвая, Саудовской Аравии и Кабо-Верде.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. В турнире примут участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Материалы по теме
Главный тренер сборной Аргентины прокомментировал итоги жеребьёвки ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android