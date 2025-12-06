Писарев поддержал тренера по физподготовке Луиса Мартинеса, которого критиковал Гусев

Тренер сборной России Николай Писарев встал на защиту бывшего тренера московского «Динамо» по физподготовке Луиса Касайса Мартинеса, в адрес которого ранее критически высказался исполняющий обязанности главного тренера бело-голубых Ролан Гусев.

Ранее Гусев оценил работу Мартинеса на два по пятибалльной шкале и сказал, что в первую очередь именно физическая готовность не давала воплотить идеи экс-тренера «Динамо» Валерия Карпина.

«В «Барселоне» сейчас Педри и Ямаль начинают ломаться. Там та же самая история. Потому что не готовы к таким нагрузкам. Это молодые ребята, физиологический возраст… Того же очень много в «Динамо» происходит. Чтобы принять это всё и обезопасить себя от травм, надо слушать таких, как Луис», — сказал Писарев в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

Гусев является исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» с 17 ноября. В этот день Карпин сообщил об уходе из московского клуба.

