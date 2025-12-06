Скидки
Писарев поддержал тренера по физподготовке Луиса Мартинеса, которого критиковал Гусев

Писарев поддержал тренера по физподготовке Луиса Мартинеса, которого критиковал Гусев
Тренер сборной России Николай Писарев встал на защиту бывшего тренера московского «Динамо» по физподготовке Луиса Касайса Мартинеса, в адрес которого ранее критически высказался исполняющий обязанности главного тренера бело-голубых Ролан Гусев.

Ранее Гусев оценил работу Мартинеса на два по пятибалльной шкале и сказал, что в первую очередь именно физическая готовность не давала воплотить идеи экс-тренера «Динамо» Валерия Карпина.

«В «Барселоне» сейчас Педри и Ямаль начинают ломаться. Там та же самая история. Потому что не готовы к таким нагрузкам. Это молодые ребята, физиологический возраст… Того же очень много в «Динамо» происходит. Чтобы принять это всё и обезопасить себя от травм, надо слушать таких, как Луис», — сказал Писарев в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

Гусев является исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» с 17 ноября. В этот день Карпин сообщил об уходе из московского клуба.

