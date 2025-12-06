Скидки
Томас Тухель — о жеребьёвке ЧМ-2026: сложная группа, непростое начало

Томас Тухель — о жеребьёвке ЧМ-2026: сложная группа, непростое начало
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа чемпионата мира 2026 года. Национальная команда Англии была определена в группу L, где её соперниками станут сборные Хорватии, Ганы и Панамы.

«Сложная группа, непростое начало. Нам предстоит непростая группа с Хорватией и Ганой, двумя регулярными участниками чемпионатов мира, гордыми и сильными странами. Панама… Я пока мало что знаю об этом сопернике, но мы, разумеется, изучим её до начала турнира.

Мои команды выступали в группах лишь в формате Лиги чемпионов, подход всегда заключался в следующем: относиться к этому с максимальным уважением и полностью сосредоточиться на победе в группе. Это всегда кажется сложным, как и текущий состав нашей группы, но уверены в своих силах и будем хорошо подготовлены.

Никого нельзя недооценивать. Безусловно, Хорватия выделяется – это команда с наивысшим рейтингом из второй корзины, откуда мы и были определены в нашу группу. Но стоит отметить, Гана изобилует талантами, всегда способна преподнести сюрприз и имеет богатую историю выступлений на чемпионатах мира. Панама также постарается максимально проявить себя в роли аутсайдера. Никого нельзя недооценивать, каждый из соперников заслуживает полного уважения, готовы это продемонстрировать», — приводит слова Тухеля BBC.

