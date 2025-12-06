Дешам: церемония жеребьёвки ЧМ-2026 была довольно долгой

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением об итогах жеребьёвки группового этапа чемпионата мира 2026 года, где «трёхцветные» встретятся с Сенегалом, Норвегией, а также победителем межконтинентальных стыковых матчей – путь 2 (Ирак/Боливия/Суринам).

«Это сильная, плотная группа. Не знаем последнего соперника, учитывая наличие Сенегала и Норвегии, очевидно, что группа I является одной из самых сложных, если не самой сложной. Это чемпионат мира, мы знали, чего можно ожидать. Сегодня у нас появились некоторые ответы, теперь знаем двух из трёх наших соперников, даты матчей, но ещё не совсем места проведения матчей, хотя уже знаем территорию, на которой будем играть.

Церемония перед жеребьёвкой? Это была церемония в американском стиле, настоящее шоу. У каждой страны своя культура. Мы адаптируемся, но потребовалось время, чтобы понять, кто нам достанется [в соперники] (смеётся). Церемония была довольно долгой», — приводит слова Дешама RMC Sport.

