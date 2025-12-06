Скидки
Карло Анчелотти высказался о результатах жеребьёвки ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал итоги жеребьёвки чемпионата мира 2026 года.

«Будет очень сложно. Сборная Марокко хорошо выступила на прошлом чемпионате мира. У Шотландии очень сильная команда, довольно сложная. Мы должны хорошо выступить и занять первое место в группе. Нам необходимо качественно подготовиться к началу, особенно к первому матчу, который будет очень важен», — приводит слова Анчелотти Globo.

Бразилия попала в группу С, где ей предстоит встретиться со сборными Марокко, Шотландии и Гаити.

Первый матч бразильцы проведут 13 июня с Марокко. Далее команде Анчелотти предстоит встреча с Гаити 19 июня. Матч с Шотландией состоится 24 июня.

