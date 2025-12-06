Скидки
Главная Футбол Новости

Лилль — Марсель, результат матча 5 декабря 2025, счет 1:0, 15-й тур Лиги 1 2025/2026

«Лилль» обыграл «Марсель» благодаря голу Этана Мбаппе
Комментарии

Завершился матч 15-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Лилль» и «Марсель». Игра прошла на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Жером Бризар. Победу в матче со счётом 1:0 праздновала команда хозяев поля.

Франция — Лига 1 . 15-й тур
05 декабря 2025, пятница. 23:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Мбаппе – 10'    

Единственный гол в матче забил Этан Мбаппе. Полузащитник «Лилля» отличился на 10-й минуте.

После 15 туров Лиги 1 «Марсель» набрал 29 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице. «Ланс» лидирует в чемпионате Франции с 31 очком. «Лилль» заработал 29 очков и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «Лилль» встретится с «Осером» (14 декабря), а «Марсель» — с «Монако» (14 декабря).

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
