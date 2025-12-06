Скидки
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Вратарь «Зенита» Адамов высказался о неудачных матчах команды с «Акроном»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов ответил на вопрос о грядущем матче с «Акроном» в 18-м туре Мир РПЛ, который состоится сегодня, 6 декабря.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
– В прошлом сезоне «Зенит» завершал первую его часть тоже игрой с «Акроном». Получилось нехорошо. Опыт того матча при подготовке будет учитываться или его лучше просто забыть?
– Неудачной получилась не только та игра с «Акроном». В первом круге этого сезона мы тоже не смогли у них выиграть. Все это помнят. Очень постараемся реабилитироваться и перед собой, и перед болельщиками, — приводит слова Адамова пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

В нынешнем сезоне сине-бело-голубые сыграли вничью с «Акроном» (1:1) в матче 11-го тура РПЛ. В 18-м туре минувшего сезона чемпионата России тольяттинская команда победила «Зенит» со счётом 2:1.

Денис Адамов: усталость у меня определённо накопилась к зимнему перерыву, я её чувствую

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

