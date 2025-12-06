Вратарь «Зенита» Адамов высказался о неудачных матчах команды с «Акроном»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов ответил на вопрос о грядущем матче с «Акроном» в 18-м туре Мир РПЛ, который состоится сегодня, 6 декабря.

– В прошлом сезоне «Зенит» завершал первую его часть тоже игрой с «Акроном». Получилось нехорошо. Опыт того матча при подготовке будет учитываться или его лучше просто забыть?

– Неудачной получилась не только та игра с «Акроном». В первом круге этого сезона мы тоже не смогли у них выиграть. Все это помнят. Очень постараемся реабилитироваться и перед собой, и перед болельщиками, — приводит слова Адамова пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

В нынешнем сезоне сине-бело-голубые сыграли вничью с «Акроном» (1:1) в матче 11-го тура РПЛ. В 18-м туре минувшего сезона чемпионата России тольяттинская команда победила «Зенит» со счётом 2:1.

