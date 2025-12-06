«Бенфика» и «Спортинг» сыграли вничью в матче португальской Примейры

Завершился матч 13-го тура португальской Примейры, в котором встречались «Бенфика» и «Спортинг». Матч закончился ничейным результатом 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Да Луш» (Лиссабон, Португалия). В качестве главного арбитра матча выступил Антониу Нобре (Португалия).

Счёт в матче открыл на 12-й минуте португальский полузащитник Педру Гонсалвеш с передачи датчанина Мортена Юльманна. На 27-й минуте хозяева отыгрались усилиями украинца Георгия Судакова. Ассистировал ему босниец Амар Дедич.

В компенсированное время аргентинский полузащитник хозяев Джанлука Престианни получил прямую красную карточку.

В турнирной таблице команды остались на своих местах: «Бенфика» на третьей строчке с 29 очками, а «Спортинг» на втором месте, в активе клуба 32 очка.