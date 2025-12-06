Радимов назвал главного фаворита ЧМ-2026 после жеребьёвки

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов рассказал, кто является главным фаворитом чемпионата мира 2026 года после завершившейся недавно жеребьёвки группового этапа соревнования.

«Кто победит? Англия», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. На мировом первенстве впервые примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды в каждой. На текущий момент попадание на чемпионат мира — 2026 гарантировали 42 сборные. Ещё шесть команд определятся по итогам стыковых матчей в конце марта 2026 года.

Из групп на мировом первенстве выйдут не только первые две команды, но и большинство третьих (8 лучших из 12), а плей-офф стартует с 1/16 финала.

