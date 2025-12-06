Экс-футболисты РПЛ Никитин и Идову спрогнозировали победителя ЧМ-2026

Бывший футболист «Локомотива» Брайн Идову и экс-игрок «Уфы» Алексей Никитин назвали главных фаворитов чемпионата мира 2026 года после завершившейся недавно жеребьёвки группового этапа соревнования.

— Ставлю на испанцев, — сказал Идову в эфире «Матч ТВ».

— Я думаю, что Бразилия или Франция выиграют турнир. Давайте скажу… Франция, — предположил Никитин в трансляции канала.

ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. На мировом первенстве впервые примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды в каждой. На текущий момент попадание на чемпионат мира — 2026 гарантировали 42 сборные. Ещё шесть команд определятся по итогам стыковых матчей в конце марта 2026 года.

