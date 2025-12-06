Скидки
«Ожидается нечто грандиозное». Генич анонсировал московское дерби «Спартак» — «Динамо»

«Ожидается нечто грандиозное». Генич анонсировал московское дерби «Спартак» — «Динамо»
Известный футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич опубликовал в своём телеграм-канале анонс московского дерби «Спартак» — «Динамо» в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
«Принципиальное столичное дерби «Спартак» — «Динамо» уже в эту субботу. Но одно можно сказать уже сейчас: болельщики запомнят этот день, каким бы ни был результат на табло. Ведь именно в этот день красно-белые устроят незабываемое предматчевое шоу в память о Никите Симоняне — «Трибьют Легенде».

Ожидается нечто грандиозное. Судя по тизеру, планируется что-то такое, чего в РПЛ точно никогда раньше не делал. Очень хочется уже это увидеть! А если вы ещё не купили билет, то сейчас остались свободные места на верхних секторах — и, как мне кажется, там будет отличный обзор на шоу. А потом и на сам матч — можно будет рассмотреть все стеночки и забегания от Романова», — написал Генич в своём телеграм-канале.

После 17 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 28 очков и на текущий момент занимает шестое место. Бело-голубые заработали 20 очков и располагаются на 10-й строчке. В нынешнем сезоне команды встречались в матче 8-го тура чемпионата России и сыграли вничью — 2:2.

