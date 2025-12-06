Скидки
Комментатор Александр Елагин высказался по поводу жеребьёвки чемпионата мира — 2026

Российский комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от жеребьёвки чемпионата мира — 2026.

«После жеребьёвки ФТ ЧМ-2026 у меня вызывают большой интерес матчи в трёх группах: С, где Шотландия наконец-то впервые в своей истории имеет шанс прорваться в плей-офф. Из группы выходят не только две команды, но ещё 8 лучших из 12, занявших третьи места;

Н, в которой саудовцам вполне по силам так же, как и шотландцам, попасть в 1/16 финала и потом для сборной «нефтяного» Королевства очень важно показать себя как раз с такими уважаемыми командами, как Испания и Уругвай, но, конечно, нельзя недооценивать и Кабо-Верде – уверен, там ребята умеют играть в футбол. А для саудовцев практически все международные турниры чрезвычайно важны, ведь они принимают ФТ ЧМ-2034!

И, конечно, L, которая оказалась, на первый взгляд, ровной по составу: Англия, Хорватия, Гана и Панама – естественно, фавориты англичане и хорваты, но африканские команды непредсказуемы и могут выдать сумасшедшие матчи. Ребята из Ганы выступают по всей Европе в сильных клубах и с ними шутки плохи. Слабейшей выглядит Панама. Ну а в плей-офф всяко может быть. Главное — до этого не объесться футболом», – написал в своём телеграмм-канале Елагин.

