Комментатор Минин назвал сборную из Европы халявщиком после жеребьёвки ЧМ-2026

Известный комментатор Станислав Минин опубликовал пост в своём телеграм-канале, в котором отреагировал на итоги жеребьёвки чемпионата мира 2026 года.

«Когда Испании достался Уругвай, я думал: только бы еще не Норвегия. К счастью, обошлось. А Бельгия — вообще халявщики», — написал Минин в своём телеграм-канале.

Сборная Испании попала в группу H, где сыграет с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем. Национальная команда Бельгии оказалась в группе G, в которую вошли Египет, Иран и Новая Зеландия.

ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. На мировом первенстве впервые примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды в каждой. На текущий момент попадание на чемпионат мира — 2026 гарантировали 42 сборные. Ещё шесть команд определятся по итогам стыковых матчей в конце марта 2026 года.

Материалы по теме Экс-футболисты РПЛ Никитин и Идову спрогнозировали победителя ЧМ-2026

Самые дорогие футболисты: