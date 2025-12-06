Скидки
Радимов рассказал о противоречии на ЧМ-2026 из-за Роналду

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о звёздном форварде Криштиану Роналду на грядущем чемпионате мира 2026 года в составе сборной Португалии.

«Мы были свидетелями того, что Роналду мешает. Это очевидная вещь. Без него команда становится более мобильной. У португальцев плеяда высококлассных футболистов, которые могут поддерживать очень высокий темп и играть в быстрый футбол. Но для самого ЧМ присутствие Роналду очень важно. Это праздник, на котором он должен быть», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Криштиану Роналду 40 лет. В составе сборной Португалии он может принять участие на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике. Это может быть его шестое мировое первенство в карьере. Соперниками португальцев по группе K стали Узбекистан и Колумбия, а третья команда определится путём межконтинентальных стыковых матчей. Это будет либо Новая Каледония, либо Ямайка, либо ДР Конго.

Комментатор Минин назвал сборную из Европы халявщиком после жеребьёвки ЧМ-2026

