«Мы хотим, чтобы он вернулся прямо сейчас». Гвардиола — о Родри

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как ему не хватает испанского полузащитника Родри.

«Играть без лучшего игрока мира двухлетней давности, нашего ключевого футболиста, с которым мы выиграли требл, который провёл 70 матчей… Играть без него полтора года? Мы хотим, чтобы он вернулся прямо сейчас. И он страдает, он тоже хочет вернуться, но я хочу его защитить. Минимизировать риски — вот что мы хотим. Он хочет этого, я хочу этого, и медицинский штаб тоже хочет, чтобы он вернулся.

Какая команда не будет страдать, если полтора года у неё нет лучшего игрока? Все бы страдали. Родри — это другой уровень игрока, когда он на поле.

Но я хочу быть уверенным: когда он вернётся, ему нужно пройти что-то вроде предсезонки. Когда у тебя травма вроде разрыва крестов, тело становится совсем другим. Но я хочу его вернуть абсолютно», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».

Футболист перенёс длительное восстановление от травмы крестообразной связки колена, которую он получил в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом».

Родри может не сыграть за «Манчестер Сити» в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов
