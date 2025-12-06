«Аббос vs Криштиану. Могут!» Казанский отреагировал на итоги жеребьёвки ЧМ-2026

Телеведущий и спортивный комментатор Денис Казанский высказался о результатах жеребьёвки чемпионата мира 2026 года.

«Интригующих групп ноль. Всё из-за такой размытости. Пожалуй, только Марокко, Бразилия и Шотландия хотя бы что-то. И Англия, Хорватия, Гана, Панама — не шляпа.

Очень рад за Узбекистан. Аббос vs Криштиану. Могут!» — написал Казанский в своём телеграм-канале.

ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. На мировом первенстве впервые примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды в каждой. На текущий момент попадание на чемпионат мира — 2026 гарантировали 42 сборные. Ещё шесть команд определятся по итогам стыковых матчей в конце марта 2026 года.

