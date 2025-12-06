Клубы РПЛ заинтересованы в подписании 20-летнего бразильского защитника — Руди Галетти

Бразильский защитник венгерского «Залаэгерсега» Диего Борхес может продолжить карьеру в одном из клубов Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в социальных сетях.

По информации источника, интерес к 20-летнему игроку проявляют несколько клубов из немецкой Бундеслиги, чемпионата Шотландии и России. Конкретные клубы пока не называются.

Отмечается, что Борхес считается одним из наиболее перспективных защитников чемпионата Венгрии.

Борхес перешёл в «Залаэгерсег» в сентябре 2025 года из академии «Сантоса», а его действующий контракт рассчитан до июня 2028 года. В текущем сезоне он провёл четыре матча за клуб и не отметился результативными действиями.

