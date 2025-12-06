Скидки
«Он не единственный «девятый номер», который страдает». Слот — об Исаке

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об игре нападающего Александера Исака.

«Он не единственный «девятый номер», который страдает от того, что у него мало моментов. Я смотрел второй тайм матча «Лидс» — «Сити» и всю игру против «Челси» — и на таком уровне форварды не получают много моментов в каждом матче. Но очевидно, что мы хотим доводить его до более опасных ситуаций.

В последнее время мы не создаём много моментов, потому что стали менее атакующими, и это в моём списке задач — улучшить игру и чаще вовлекать «девятку».

Это не идеально — в среднем 14 касаний за игру. За «Ньюкасл» у него было 22. У нападающих в целом мало касаний — я бы удивился, если бы у Холанда было по 100 касаний за матч. Мы должны обеспечить ему касания в тех моментах, когда это действительно важно», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля».

В текущем сезоне швед провёл за «Ливерпуль» 12 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт два гола и одну результативную передачу.

