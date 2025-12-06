Скидки
«Я использовал его в разных ролях, и он хорошо справлялся». Слот — о Собослаи

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о позиции на поле венгерского полузащитника Доминика Собослаи.

«В долгосрочной перспективе он играет в центре. Возможно, в среднесрочной — и даже завтра — тоже. Но у нас были травмы на разных позициях. В начале сезона — и на фулбеке — поэтому я использовал его в разных ролях, и он хорошо справлялся.

В двух последних матчах он был важен в своей функции. Если посмотреть на его позицию в каждом тайме — тепловая карта покажет, что он 9 из 10 раз находился в одной и той же зоне, но играл при этом две разные позиции — полузащитник и вингер. Так что мы можем использовать его по-разному. Но в долгосрочной перспективе — он в центре, если у нас не будет травм», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля».

В текущем сезоне венгр провёл за «Ливерпуль» 20 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт три гола и пять результативных передач.

