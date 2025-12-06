Скидки
Сычёв опубликовал фото с Мостовым и Игнашевичем с тренировки по паделу

Сычёв опубликовал фото с Мостовым и Игнашевичем с тренировки по паделу
Комментарии

Бывший нападающий «Локомотива», Дмитрий Сычёв опубликовал фотографию в своём телеграм-канале с экс-полузащитником «Спартака», «Сельты», «Бенфики» Александром Мостовым и экс-защитником ЦСКА Сергеем Игнашевичем.

«Back to Moscow…
Finally (Перевод: «Возвращаемся в Москву… Наконец-то». — Прим. «Чемпионата»)», — подписал фотографию Сычёв.

Отметим, Дмитрий Сычёв, Александр Мостовой и Сергей Игнашевич вместе с другими звёздами российского футбола периодически участвуют в благотворительных турнирах по падел-теннису. Падел‑теннис представляет собой смесь большого и настольного тенниса, а также сквоша.

