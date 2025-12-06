Скидки
Тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о предстоящем матче с «Лидсом» в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился ожиданиями о предстоящем матче 15-го тура АПЛ с «Лидсом».

«Вчера я смотрел «Лидс» против «Челси» — и увидел игру в «ливерпульском» стиле: «Челси» пропустил со стандарта, потом допустил большую-большую ошибку. «Лидс» играл очень агрессивно в один-в-один, а затем переходил в низкий блок, чтобы закрыть моменты. Так играть против нас трудно — и против многих других команд.

Мы видели, как они отыгрались с 0:2 против «Манчестер Сити». Фоден решил тот матч моментом магии. Против «Челси» «Лидс» тоже был очень силён. Мы ожидаем то же, что уже встречали в других матчах», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля».

«Ливерпуль» с 22 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.

«Он не единственный «девятый номер», который страдает». Слот — об Исаке
