Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он продолжал бежать, когда другой игрок мог бы остановиться». Слот — о Кьезе

«Он продолжал бежать, когда другой игрок мог бы остановиться». Слот — о Кьезе
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об игре итальянского форварда Федерико Кьезы в матче 14-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Сандерленд
Сандерленд
0:1 Тальби – 67'     1:1 Мукиэле – 81'    

«Обычно ты выпускаешь форварда, чтобы он забил, но в той ситуации он продолжал бежать, когда другой игрок мог бы остановиться и подумать, что один-в-один он ничего не сделает. Это многое говорит о его менталитете — не допускать моментов у своих ворот», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля».

В текущем сезоне итальянец провёл за «Ливерпуль» 15 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт два гола три результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение Кьезы с английским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Материалы по теме
Кьеза объяснил, почему испытывал неловкость из-за поддержки фанатов «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android