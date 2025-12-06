«Он продолжал бежать, когда другой игрок мог бы остановиться». Слот — о Кьезе

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об игре итальянского форварда Федерико Кьезы в матче 14-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (1:1).

«Обычно ты выпускаешь форварда, чтобы он забил, но в той ситуации он продолжал бежать, когда другой игрок мог бы остановиться и подумать, что один-в-один он ничего не сделает. Это многое говорит о его менталитете — не допускать моментов у своих ворот», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля».

В текущем сезоне итальянец провёл за «Ливерпуль» 15 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт два гола три результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение Кьезы с английским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.