Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это своего рода «шоу уродов». Тренер сборной Норвегии — о жеребьёвке ЧМ-2026

«Это своего рода «шоу уродов». Тренер сборной Норвегии — о жеребьёвке ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о жеребьёвке группового турнира чемпионата мира-2026.

«Это своего рода «шоу уродов». Словно читаешь альбом с футбольными карточками, где есть и звёзды прошлого, и ваши кумиры. Там есть тренерские легенды прошлого и настоящего, а также игроки, выигравшие чемпионат мира. Надо сказать, что на сцене было много развлечений», — приводит слова Сольбаккена NRK.

Жеребьёвка группового этапа чемпионата мира — 2026 состоялась 5 декабря в Центре исполнительских искусств в Вашингтоне.

Сборная Норвегии попала в группу I, где сыграют с Сенегалом, Францией и победителем стыков (Боливия/Суринам/Ирак).

Материалы по теме
Жеребьёвка ЧМ-2026 официально разочаровала. Нужно ли вообще смотреть первую часть турнира?
Жеребьёвка ЧМ-2026 официально разочаровала. Нужно ли вообще смотреть первую часть турнира?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android