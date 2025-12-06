«Это своего рода «шоу уродов». Тренер сборной Норвегии — о жеребьёвке ЧМ-2026

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о жеребьёвке группового турнира чемпионата мира-2026.

«Это своего рода «шоу уродов». Словно читаешь альбом с футбольными карточками, где есть и звёзды прошлого, и ваши кумиры. Там есть тренерские легенды прошлого и настоящего, а также игроки, выигравшие чемпионат мира. Надо сказать, что на сцене было много развлечений», — приводит слова Сольбаккена NRK.

Жеребьёвка группового этапа чемпионата мира — 2026 состоялась 5 декабря в Центре исполнительских искусств в Вашингтоне.

Сборная Норвегии попала в группу I, где сыграют с Сенегалом, Францией и победителем стыков (Боливия/Суринам/Ирак).