Радимов высказался о перспективах сборной Аргентины на ЧМ-2026

Комментарии

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов оценил перспективы сборной Аргентины на чемпионате мира — 2026.

«Вероятность победы Аргентины высока. У них очень хорошая команда — опытная, молодежь добавилась. Есть люди, которые на смену Месси могут прийти. Плюс сам Лионель, если он будет в форме. Аргентина должна заходить высоко», — сказал Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ».

Жеребьёвка группового этапа чемпионата мира — 2026 состоялась 5 декабря в Центре исполнительских искусств в Вашингтоне.

Сборная Аргентины попала в группу J, где её соперниками будут национальные команды Австрии, Иордании и Алжира.

