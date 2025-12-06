Нагучев шуточно отреагировал на длительность церемонии жеребьёвки ЧМ-2026

Футбольный комментатор Роман Нагучев пошутил насчёт продолжительной церемонии жеребьёвки группового этапа чемпионата мира 2026 года.

«Так, ну раз жеребьёвка подошла к концу, то сейчас наступил где-то 2044-й год», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

Жеребьёвка группового этапа продлилась более четырёх часов. ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. На мировом первенстве впервые примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды в каждой. На текущий момент попадание на чемпионат мира — 2026 гарантировали 42 сборные. Ещё шесть команд определятся по итогам стыковых матчей в конце марта 2026 года.

