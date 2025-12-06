Главный тренер сборной Аргентины высказался о перспективах участия Месси на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал перспективы участия нападающего команды Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года.

«Он решит, быть там или нет, и в любом случае мы поддержим его решение. Всё идет хорошо, но 6 месяцев — это большой промежуток времени. Мы надеемся, что он примет лучшее решение для себя и для сборной», — приводит слова Скалони Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Аргентинцы попали в группу J, где им предстоит встретиться со сборными Австрии, Алжира и Иордании.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.