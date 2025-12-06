Скидки
Анчелотти назвал условие, при котором Неймар поедет со сборной Бразилии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал условие, при котором пригласит в национальную команду на чемпионат мира — 2026 Неймара.

«Я понимаю, что вы очень заинтересованы в Неймаре. Хочу прояснить ситуацию. У нас уже декабрь, а чемпионат мира в июне. Когда я объявлю состав в мае, если Неймар достоин играть, если он здоров, если он лучше или на уровне других, он сыграет на чемпионате мира, и точка», — приводит слова Анчелотти журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Бразилия попала в группу С, где ей предстоит встретиться со сборными Марокко, Шотландии и Гаити. Первый матч бразильцы проведут 13 июня с Марокко. Далее команде Анчелотти предстоит встреча с Гаити 19 июня. Матч с Шотландией состоится 24 июня.

