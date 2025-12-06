Скидки
«Используем свои козыри и постараемся победить». Тренер «Комо» — о матче с «Интером»

«Используем свои козыри и постараемся победить». Тренер «Комо» — о матче с «Интером»
Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас высказался о предстоящем матче 14-го тура Серии А с «Интером».

Италия — Серия А . 14-й тур
06 декабря 2025, суббота. 20:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Комо
Комо
«Мы сыграем свою игру, используем свои козыри и постараемся победить. Я не вижу другого пути, понимая при этом, что нам предстоит матч против топ-команды, очень сильного соперника. Но у нас есть свои амбиции, чтобы навязать им наш футбол», — приводит слова Фабрегаса Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

«Комо» не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах. В турнирной таблице Серии А подопечные Сеска Фабрегаса находятся на шестом месте, имея в активе 24 очка. «Интер» расположился на третьей строчке с 27-ю баллами.

Тренер «Комо» Сеск Фабрегас высказался о прогрессе клуба. Он не проигрывает 12 матчей
