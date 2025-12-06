«Используем свои козыри и постараемся победить». Тренер «Комо» — о матче с «Интером»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас высказался о предстоящем матче 14-го тура Серии А с «Интером».

«Мы сыграем свою игру, используем свои козыри и постараемся победить. Я не вижу другого пути, понимая при этом, что нам предстоит матч против топ-команды, очень сильного соперника. Но у нас есть свои амбиции, чтобы навязать им наш футбол», — приводит слова Фабрегаса Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

«Комо» не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах. В турнирной таблице Серии А подопечные Сеска Фабрегаса находятся на шестом месте, имея в активе 24 очка. «Интер» расположился на третьей строчке с 27-ю баллами.