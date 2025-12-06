Скидки
Радимов высказался о перспективе выступления Месси на грядущем чемпионате мира

Радимов высказался о перспективе выступления Месси на грядущем чемпионате мира
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о звёздном форварде Лионеле Месси на грядущем чемпионате мира 2026 года в составе сборной Аргентины.

«Для Месси это возможность насладиться тем, что ты играешь в ранге чемпиона мира. На него уже не так давит результат. Плюс туда приедет много аргентинцев. Тем более здоровье позволяет», — сказал Радимов эфире «Матч ТВ».

Лионелю Месси 38 лет. В составе сборной Аргентины он может принять участие на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике. Это может быть его шестое мировое первенство в карьере. Соперниками аргентинцев по группе J стали Алжир, Австрия и Иордания.

Самая титулованная сборная на ЧЕ:

