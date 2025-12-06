Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сеск Фабрегас: я в «Комо», и ради «Комо» съем всё и всех

Сеск Фабрегас: я в «Комо», и ради «Комо» съем всё и всех
Комментарии

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас ответил на вопрос о слухах, которые связывали его с возможным назначением в миланский «Интер».

«Я не буду говорить об этом, меня это сейчас не интересует. Этот вопрос причиняет мне боль — из-за эмоций. Я в «Комо», и ради «Комо» я съем всё и всех. Мы поедем выигрывать матч, чтобы провести отличную игру и продолжать расти, и ничего больше», — приводит слова Фабрегаса Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

«Комо» не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах. В турнирной таблице Серии А подопечные Сеска Фабрегаса находятся на шестом месте, имея в активе 24 очка.

Материалы по теме
«Используем свои козыри и постараемся победить». Тренер «Комо» — о матче с «Интером»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android