Сеск Фабрегас: я в «Комо», и ради «Комо» съем всё и всех

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас ответил на вопрос о слухах, которые связывали его с возможным назначением в миланский «Интер».

«Я не буду говорить об этом, меня это сейчас не интересует. Этот вопрос причиняет мне боль — из-за эмоций. Я в «Комо», и ради «Комо» я съем всё и всех. Мы поедем выигрывать матч, чтобы провести отличную игру и продолжать расти, и ничего больше», — приводит слова Фабрегаса Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

«Комо» не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах. В турнирной таблице Серии А подопечные Сеска Фабрегаса находятся на шестом месте, имея в активе 24 очка.