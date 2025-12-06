«С ним минус один человек». Радимов — о Криштиану Роналду в сборной Португалии

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов считает, что без Криштиану Роналду сборная Португалии более мобильная.

«С ним минус один человек — он выпадает из прессинга. При этом в Лиге наций он забивал в решающих матчах. Это человек, который с гарантией забивает голы. Это дилемма для тренера. Тут надо понимать, что ему надо: играть и показывать качественную игру на поле или убийца нападающий, который точно забьет гол, но ты можешь пропускать из‑за этого», — сказал Радимов эфире «Матч ТВ».

40-летний Криштиану Роналду в составе сборной Португалии может принять участие на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике. Это может быть его шестое мировое первенство в карьере.