Андрей Шевченко отреагировал на жеребьёвку ЧМ-2026 и возможную группу для Украины

Комментарии

Президент УАФ Андрей Шевченко поделился впечатлениями от жеребьёвки финальной стадии чемпионата мира-2026 для Украины.

— Наше главное ожидание — пробиться на мировой первенство через плей-офф. Поэтому прежде всего нужно готовиться именно к этим матчам. Что касается группы, то понятно, что соперники очень сильные, но первоочередная цель — всё-таки выйти на чемпионат мира.

— То есть состав возможных соперников для вас сейчас не играет роли?

— В данный момент это не имеет значения. Сначала мы должны завоевать путёвку. А уже потом начнём анализировать группу. Мы понимаем, что там собраны хорошие команды, сегодня все умеют играть в футбол. Но повторюсь: самое важное — попасть на чемпионат мира, — сказал Шевченко в интервью «Суспільне Спорт».

Жеребьёвка финального этапа ЧМ-2026 состоялась 5 декабря в Вашингтоне. Сборная Украины сохраняет шансы квалифицироваться через плей-офф. 26 марта команда Сергея Реброва встретится со Швецией. Победитель этого матча сыграет с лучшим в дуэли Польша — Албания. Путёвку на чемпионат мира получит победитель плей-офф.

Если Украине удастся квалифицироваться, она может попасть в группу к Нидерландам, Японии и Тунису.

