Хосеп Гвардиола рассказал, победе какой сборной на ЧМ он бы обрадовался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал слова поддержки в адрес сборной Англии и её тренера Томаса Тухеля перед стартом чемпионата мира 2026 года.

«Мне хотелось бы видеть Англию в числе главных претендентов на победу. Не хочу, чтобы это звучало как пустая вежливость, но я долго жил здесь и считаю себя частью этой страны. Мне было бы действительно приятно, если бы Томас и его команда сумели сделать последний шаг и завоевать трофей», — отметил Гвардиола в интервью, слова из которого приводит ВВС.

Напомним, сборная Англии выступит в группе L. Её соперниками станут сборные Хорватии, Ганы и Панамы.

