Рубен Аморим рассказал, чего не хватает «МЮ» для хорошего выступления

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал домашнюю ничью с «Вест Хэмом» в матче 14-го тура АПЛ, завершившуюся со счётом 1:1.

— Есть ли у вас ощущение, что одного забитого мяча команде сейчас недостаточно?

— Да, такое чувство присутствует постоянно. Думаю, что и у всех остальных тоже складывается впечатление, что нам нужно больше реализовывать моменты.

Даже в матче с «Брайтоном» мы выигрывали 3:0, но соперник едва не сравнял. Нам не хватает стабильности, и в этом направлении нужно добавлять, — отметил Аморим в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, встреча с «Вест Хэмом» обернулась для «МЮ» потерей победы на 83-й минуте.

Старик отгоняет болельщиков «Манчестер Юнайтед» от балкона