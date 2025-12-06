Появилась новая информация относительно будущего Неймара

«Сантос» начал предварительные переговоры с Неймаром и его представителями относительно продления контракта, сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна на своей страничке в Х.

По информации источника, Неймар намерен провести в клубе ещё минимум один сезон, и стороны рассчитывают вскоре завершить обсуждение условий.

Бразилец вернулся в «Сантос» в январе, выйдя на рынок свободных агентов после ухода из «Аль-Хиляля». Текущее соглашение форварда рассчитано до 31 декабря 2025 года.

В нынешнем сезоне Неймар провёл 27 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 4 результативные передачи.

