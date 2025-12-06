Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появилась новая информация относительно будущего Неймара

Появилась новая информация относительно будущего Неймара
Комментарии

«Сантос» начал предварительные переговоры с Неймаром и его представителями относительно продления контракта, сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна на своей страничке в Х.

По информации источника, Неймар намерен провести в клубе ещё минимум один сезон, и стороны рассчитывают вскоре завершить обсуждение условий.

Бразилец вернулся в «Сантос» в январе, выйдя на рынок свободных агентов после ухода из «Аль-Хиляля». Текущее соглашение форварда рассчитано до 31 декабря 2025 года.

В нынешнем сезоне Неймар провёл 27 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 4 результативные передачи.

Неймар принял участие в презентации ливреи «Альпин»

Материалы по теме
Фанат едва не сломал игрока «Сантоса» из-за автографа с Неймаром. Видео
Истории
Фанат едва не сломал игрока «Сантоса» из-за автографа с Неймаром. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android