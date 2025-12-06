Скидки
Штутгарт — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Тибо Куртуа обратился к руководству «Реала» с просьбой купить новых игроков — El Nacional

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа считает, что мадридцам в зимнее трансферное окно необходимо подписать двух игроков высокого уровня в защиту, сообщает El Nacional.

По информации источника, 33-летний бельгиец сообщил об этом руководству клуба. Он считает, что без этих подписаний мадридцы столкнутся с теми же проблемами на финише сезона, что и в предыдущей кампании.

По мнению Куртуа, состав «Реала» несбалансирован в обороне и нуждается в усилении.

Приоритетным вариантом для руководства «сливочных» являются два центральных защитника – Ибраима Конате из «Ливерпуля» и Марк Гехи из «Кристал Пэлас».

«Реал» после 15 туров занимает 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги, в Лиге чемпионов команда идёт 5-й в общем этапе.

Представители «Реала» почтили память Диогу Жоты на «Энфилде»

