Зенит — Акрон. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Сафонов и Забарный сыграли за одну команду на тренировке «ПСЖ», активно пасовав друг другу

В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором «Пари Сен-Жермен» примет «Ренн». Начало встречи — в 23:05 по московскому времени.

Франция — Лига 1 . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Ренн
Ренн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Перед игрой парижский клуб провёл тренировку на базе, где футболисты разделились на три команды — синие, красные и зелёные — и сыграли между собой в формате «шесть на шесть». В составе красных вышли защитник сборной Украины Илья Забарный и российский голкипер Матвей Сафонов. По ходу игры украинец и россиянин активно перепасовывались между собой.

Фото: Скрин из видео PSG COMMUNITY

После 14 туров «ПСЖ» набрал 30 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Ланса» на один пункт. «Ренн» с 24 очками идёт пятым в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что эта игра может стать для Сафонова первой в текущем сезоне из-за повреждения Люка Шевалье.

Сафонов прокомментировал слухи о возможном уходе из «ПСЖ»

