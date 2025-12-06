Сафонов и Забарный сыграли за одну команду на тренировке «ПСЖ», активно пасовав друг другу

В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором «Пари Сен-Жермен» примет «Ренн». Начало встречи — в 23:05 по московскому времени.

Перед игрой парижский клуб провёл тренировку на базе, где футболисты разделились на три команды — синие, красные и зелёные — и сыграли между собой в формате «шесть на шесть». В составе красных вышли защитник сборной Украины Илья Забарный и российский голкипер Матвей Сафонов. По ходу игры украинец и россиянин активно перепасовывались между собой.

Фото: Скрин из видео PSG COMMUNITY

После 14 туров «ПСЖ» набрал 30 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Ланса» на один пункт. «Ренн» с 24 очками идёт пятым в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что эта игра может стать для Сафонова первой в текущем сезоне из-за повреждения Люка Шевалье.

