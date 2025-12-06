Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА 18-го тура РПЛ
Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящем матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Не жду много голов. Кажется, что «Краснодар» фаворит, в прошлой игре против «Крыльев» они были идеальны, а ЦСКА устал. Но именно дома «Краснодар» терпит поражения от топов. Думаю, что ЦСКА закроется и будет искать свои моменты. Я жду ничью 0:0 или 1:1», — сказал Эдуард Мор эфире «Матч ТВ».
Игра пройдет 6 декабря на «Ozon Арена» в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Быки» занимают первое место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками, армейцы идут вторыми, имея в активе 36 баллов.
