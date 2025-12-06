Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА 18-го тура РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящем матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА.

«Не жду много голов. Кажется, что «Краснодар» фаворит, в прошлой игре против «Крыльев» они были идеальны, а ЦСКА устал. Но именно дома «Краснодар» терпит поражения от топов. Думаю, что ЦСКА закроется и будет искать свои моменты. Я жду ничью 0:0 или 1:1», — сказал Эдуард Мор эфире «Матч ТВ».

Игра пройдет 6 декабря на «Ozon Арена» в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Быки» занимают первое место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками, армейцы идут вторыми, имея в активе 36 баллов.