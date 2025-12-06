Владислав Радимов сделал прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА 18-го тура РПЛ

Бывший футболист сборной России и петербуржского «Зенита» Владислав Радимов высказался о предстоящем матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА.

«Считаю, что «Краснодар» победит 3:1», — сказал Владислав Радимов эфире канала «Матч ТВ».

Игра пройдет 6 декабря на «Ozon Арена» в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.

Действующий чемпион России набрал 37 очков в 17 матчах сезона-2025/2026 и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. На одно очко от «быков» отстают ЦСКА и «Зенит», при этом армейцы опережают сине-бело-голубых за счёт большего количества побед (11 против 10) при равенстве в личной встрече (1:1).