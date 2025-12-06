Луис Энрике нашёл Илье Забарному новую позицию на поле в преддверии матча «ПСЖ» — «Ренн»

Футболисты «Пари Сен-Жермен» 4 декабря вернулись к тренировкам после трёхдневного отдыха, предоставленного тренерским штабом во главе с Луисом Энрике. Наставник решил снизить нагрузку на игроков из-за насыщенного календаря и частых травм.

Судя по видео PSG COMMUNITY, на занятии Энрике использовал большой экран на поле, чтобы наглядно объяснить свои идеи. В обороне тренер отрабатывал игру Лукасом Эрнандесом, Вильяном Пачо и Маркиньосом, а украинский защитник Илья Забарный работал на правом фланге вместо марокканца Ашрафа Хакими.

Существует вероятность, что 23-летнему Забарному именно на этой позиции придётся провести матч против «Ренна», который состоится сегодня, 6 декабря, так как Хакими продолжает восстановление после травмы.

