Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике нашёл Илье Забарному новую позицию на поле в преддверии матча «ПСЖ» — «Ренн»

Луис Энрике нашёл Илье Забарному новую позицию на поле в преддверии матча «ПСЖ» — «Ренн»
Комментарии

Футболисты «Пари Сен-Жермен» 4 декабря вернулись к тренировкам после трёхдневного отдыха, предоставленного тренерским штабом во главе с Луисом Энрике. Наставник решил снизить нагрузку на игроков из-за насыщенного календаря и частых травм.

Франция — Лига 1 . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Ренн
Ренн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Судя по видео PSG COMMUNITY, на занятии Энрике использовал большой экран на поле, чтобы наглядно объяснить свои идеи. В обороне тренер отрабатывал игру Лукасом Эрнандесом, Вильяном Пачо и Маркиньосом, а украинский защитник Илья Забарный работал на правом фланге вместо марокканца Ашрафа Хакими.

Существует вероятность, что 23-летнему Забарному именно на этой позиции придётся провести матч против «Ренна», который состоится сегодня, 6 декабря, так как Хакими продолжает восстановление после травмы.

Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»

Материалы по теме
Фото
Сафонов и Забарный сыграли за одну команду на тренировке «ПСЖ», активно пасовав друг другу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android