«Зенит» может заплатить € 30 млн за нападающего «Крузейро» — журналист Оливейра

На текущей неделе «Зенит» возобновил интерес к 23-летнему нападающему «Крузейро» Кайо Жорже. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, сине-бело-голубые связались с агентом бразильского футболиста и выразили готовность заплатить € 30 млн за его переход. Однако агент игрока не сообщил о предложении руководству «Крузейро».

Подчёркивается, что Жорже сообщил близким, что покинет команду из Белу-Оризонти только при условии, что получит предложение от большого европейского клуба. Это связано с амбициями нападающего попасть на чемпионат мира 2026 года.

На текущий момент интерес к Жорже также проявляет «Вест Хэм», скауты которого наблюдали за ним.

Нападающий играет за «Крузейро» с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 67 матчах во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.

