Главная Футбол Новости

«Борнмут» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ 2025-2026 начнется в 18:00 мск

«Борнмут» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00 мск
Комментарии

Сегодня, 6 декабря, состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Челси». Матч пройдёт на стадионе «Виталити» в Борнмуте. В качестве главного арбитра матча выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Челси
Лондон
После 14 матчей «Борнмут» находится на 14-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, набрав 19 очков. «Челси» располагается на четвёртой строчке. У команды 24 очка в активе.

В следующем туре «Борнмут» 15 декабря сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Челси» 13 декабря встретится с «Эвертоном».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
