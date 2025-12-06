«Борнмут» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00 мск
Поделиться
Сегодня, 6 декабря, состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Челси». Матч пройдёт на стадионе «Виталити» в Борнмуте. В качестве главного арбитра матча выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 14 матчей «Борнмут» находится на 14-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, набрав 19 очков. «Челси» располагается на четвёртой строчке. У команды 24 очка в активе.
В следующем туре «Борнмут» 15 декабря сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Челси» 13 декабря встретится с «Эвертоном».
Комментарии
- 6 декабря 2025
-
16:09
-
16:06
-
16:05
-
16:03
-
16:01
-
15:57
-
15:40
-
15:31
-
15:28
-
15:24
-
15:20
-
15:12
-
15:11
-
15:10
-
15:00
-
14:57
-
14:55
-
14:47
-
14:32
-
14:29
-
14:24
-
14:15
-
14:00
-
14:00
-
13:50
-
13:48
-
13:45
-
13:41
-
13:39
-
13:25
-
13:19
-
13:16
-
13:11
-
13:10
-
13:01