«Реал» выступил с заявлением по решению суда о распределении телеправ в Ла Лиге

Пресс-служба мадридского «Реала» опубликовала официальное заявление после решения Верховного суда Испании отклонить апелляцию Ла Лиги и признать законным решение Национального суда по делу о перераспределении доходов от телеправ, согласно которому клубы Ла Лиги 2 получили дополнительные доходы.

«Футбольный клуб «Реал» выражает своё удовлетворение оглашённым сегодня решением Верховного суда, который вновь встал на сторону нашего клуба против Ла Лиги. Это решение полностью подтверждает доводы, выдвинутые «Реалом» против незаконного изменения устава, внесенного Ла Лигой в 2015 году. Оно изменило распределение аудиовизуальных прав между клубами.

Верховный суд признаёт недействительным Второе дополнительное положение Устава Ла Лиги, включённое в 2015 году без законного разрешения и направленное на изменение распределения аудиовизуальных доходов в сезоне-2015/2016 за пределами положений закона. Вследствие этой ничтожности действительным распределением на этот сезон должно быть распределение, установленное действующими на тот момент Уставами:

60% доходов направляется клубам первого дивизиона.

40% для клубов второго дивизиона.

Равное распределение среди всех клубов в каждой категории.

Таким образом, применимое законное распределение предполагает выплату около € 88 млн дополнительных средств, которые были незаконно переданы клубам: «Алавес», «Альбасете», «Алькоркон», «Альмерия», «Бильбао», «Кордова», «Эльче», «Химнастик де Таррагона», «Жирона», «Уэска», «Леганес», «Льягостера», «Луго», «Мальорка», «Мирандес», «Нумансия», «Осасуна», «Понферрадина», «Реал Овьедо», «Тенерифе», «Реал Вальядолид» и «Реал Сарагоса».

Это также означает, что «Реал Мадрид» получит законно причитающуюся ему сумму — около € 8,8 млн, которых он также был незаконно лишен. Это решение Верховного суда восстанавливает законность и гарантирует, что решения, затрагивающие испанский профессиональный футбол, всегда будут приниматься с полным уважением к закону и прозрачностью.

Решение Верховного суда полностью отклоняет апелляцию, поданную Ла Лигой, и полностью подтверждает решение Национального суда, уже вынесенное в пользу «Реала». Это решение имеет принципиальное значение для экономических интересов клубов, выступавших тогда во втором дивизионе, и для самого «Реала».

Этим постановлением Верховный суд подтверждает, что «Реал Мадрид» и вышеупомянутые клубы понесли неправомерный ущерб в результате действий Ла Лиги», — говорится в заявлении «Реала» на официальном сайте команды.