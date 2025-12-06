Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 6 декабря

Сегодня, 6 декабря, состоятся три матча в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 6 декабря (время московское):

14:00. «Ростов» — «Рубин»;

16:45. «Спартак» — «Динамо» Москва;

19:30. «Зенит» — «Акрон».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 37 очков после 17 туров. На второй строчке располагается московский ЦСКА, заработавший 36 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» с 36 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Пари Нижний Новгород» (11).

