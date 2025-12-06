Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль»: текстовая трансляция матча АПЛ начнётся в 20:30 мск

«Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль»: текстовая трансляция матча АПЛ начнётся в 20:30 мск
Комментарии

Сегодня, 6 декабря, состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лидс Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра состоится на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. В качестве главного арбитра матча выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 14 сыгранных матчей «Лидс Юнайтед» находится на 17-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, набрав 14 очков. «Ливерпуль» располагается на девятой строчке, у команды 22 очка в активе.

В следующем туре «Лидс Юнайтед» 14 декабря сыграет с «Брентфордом», а «Ливерпуль» 13 декабря встретится с «Брайтон энд Хоув Альбион».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Арсенал» обыграл «Брентфорд» в матче 14-го тура АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android