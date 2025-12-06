«Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль»: текстовая трансляция матча АПЛ начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 6 декабря, состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лидс Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра состоится на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. В качестве главного арбитра матча выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 14 сыгранных матчей «Лидс Юнайтед» находится на 17-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, набрав 14 очков. «Ливерпуль» располагается на девятой строчке, у команды 22 очка в активе.

В следующем туре «Лидс Юнайтед» 14 декабря сыграет с «Брентфордом», а «Ливерпуль» 13 декабря встретится с «Брайтон энд Хоув Альбион».