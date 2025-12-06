«Зенит» — «Акрон»: во сколько начало матча 18-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 6 декабря, состоится матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 17 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 36 очков и занимают третье место. Красно-чёрные заработали 21 очко и располагаются на девятой строчке.

В минувшем туре «Зенит» победил «Рубин» со счётом 1:0, а «Акрон» уступил «Пари НН» (1:2).

Самые результативные легионеры РПЛ: