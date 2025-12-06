Скидки
Зенит — Акрон: во сколько начало матча 18-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Зенит» — «Акрон»: во сколько начало матча 18-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Сегодня, 6 декабря, состоится матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
После 17 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 36 очков и занимают третье место. Красно-чёрные заработали 21 очко и располагаются на девятой строчке.

В минувшем туре «Зенит» победил «Рубин» со счётом 1:0, а «Акрон» уступил «Пари НН» (1:2).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
