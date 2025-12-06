Скидки
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Лилль» до 2029 года продлил контракт с 18-летним талантом, которым интересовался «ПСЖ»

«Лилль» до 2029 года продлил контракт с 18-летним талантом, которым интересовался «ПСЖ»
Французский «Лилль» продлил контракт с 18-летним воспитанником Айюбом Буадди. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте команды. Новое соглашение с полузащитником рассчитано до лета 2029 года. Предыдущий контракт истекал в 2027-м.

В текущем сезоне опорник, родившийся в 2007 году, принял участие в 18 матчах своей команды в Лиге 1 и Лиге Европы УЕФА. На его счету одна результативная передача. Всего в активе полузащитника молодёжной сборной Франции уже 72 матча и четыре ассиста за взрослую команду «Лилля».

Фото: ФК «Лилль»

Ранее сообщалось, что к Буадди проявляет интерес чемпион Франции «ПСЖ». Слухи также связывали полузащитника с возможным переходом в лондонский «Челси».

