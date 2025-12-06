Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома», «Милан» и «Ювентус» нацелились на форварда мадридского «Атлетико»

«Рома», «Милан» и «Ювентус» нацелились на форварда мадридского «Атлетико»
Комментарии

Нападающий мадридского «Атлетико» Джакомо Распадори рассматривает возможность возвращения в чемпионат Италии. 25-летний футболист нечасто появляется в стартовом составе «матрасников», что спровоцировало слухи о его возможном переходе на родину. К форварду проявляет интерес римская «Рома». Также за итальянского игрока готовы побороться «Милан» и туринский «Ювентус». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в своём аккаунте в соцсети Х.

Нападающий перешёл в состав команды Диего Симеоне из «Наполи» в августе текущего года. Сумма трансфера тогда составила € 22 млн. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают текущую трансферную стоимость итальянца в € 25 млн.

С начала текущего сезона Джакомо Распадори провёл 11 матчей за мадридский коллектив. За это время он отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами.

Материалы по теме
Мбаппе похвалил игру «Реала» после победы над «Атлетиком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android