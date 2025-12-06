«Рома», «Милан» и «Ювентус» нацелились на форварда мадридского «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Джакомо Распадори рассматривает возможность возвращения в чемпионат Италии. 25-летний футболист нечасто появляется в стартовом составе «матрасников», что спровоцировало слухи о его возможном переходе на родину. К форварду проявляет интерес римская «Рома». Также за итальянского игрока готовы побороться «Милан» и туринский «Ювентус». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в своём аккаунте в соцсети Х.

Нападающий перешёл в состав команды Диего Симеоне из «Наполи» в августе текущего года. Сумма трансфера тогда составила € 22 млн. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают текущую трансферную стоимость итальянца в € 25 млн.

С начала текущего сезона Джакомо Распадори провёл 11 матчей за мадридский коллектив. За это время он отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами.